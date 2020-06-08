Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 12:30

di - 08 Giugno 2020 - 12:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA CASILINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE AL MOMENTO
    MENTRE PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZONI
    LE ALTRE NOTIZIE
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
    GLI AGGIORNAMENTI
    DA QUESTA MATTINA RIATTIVATA PARTE DELLA RETE DEL LITORALE
    RIATTIVITA LA QUASI TOTALITA’ DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA
    DALLA SERA DEL 12 GIUGNO, LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA
    RICORDIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI SULLE LINEE B E C CON LE CONSUETE INTERRUZIONI, NELLE TRATTE INTERESSATE CASTRO PRETORIO –LAURENTINA LINEA B
    SAN GIOVANNI – MALATESTA SULLA LINEA C, SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
    ORA IL METEO
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home