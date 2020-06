Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

SULLA CASILINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE AL MOMENTO

MENTRE PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZONI

DA QUESTA MATTINA RIATTIVATA PARTE DELLA RETE DEL LITORALE

RIATTIVITA LA QUASI TOTALITA’ DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA

DALLA SERA DEL 12 GIUGNO, LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA

RICORDIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI SULLE LINEE B E C CON LE CONSUETE INTERRUZIONI, NELLE TRATTE INTERESSATE CASTRO PRETORIO –LAURENTINA LINEA B

SAN GIOVANNI – MALATESTA SULLA LINEA C, SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

