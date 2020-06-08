Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA CASILINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE AL MOMENTO
MENTRE PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZONI
LE ALTRE NOTIZIE
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
GLI AGGIORNAMENTI
DA QUESTA MATTINA RIATTIVATA PARTE DELLA RETE DEL LITORALE
RIATTIVITA LA QUASI TOTALITA’ DELLA RETE SERALE E PARTE DELLA RETE NOTTURNA
DALLA SERA DEL 12 GIUGNO, LA RETE METROPOLITANA RIPRENDE L’ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA
RICORDIAMO CHE PROSEGUONO I LAVORI SULLE LINEE B E C CON LE CONSUETE INTERRUZIONI, NELLE TRATTE INTERESSATE CASTRO PRETORIO –LAURENTINA LINEA B
SAN GIOVANNI – MALATESTA SULLA LINEA C, SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
ORA IL METEO
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral