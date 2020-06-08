Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 15:30

di - 08 Giugno 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    A PONTECORVO SULLA SR 630 AUSONIA VIABILITA’ BLOCCATA A CAUSA DI FRANA CON DETRITI SU STRADA A SEGUITO DEL FORTE TEMPORALE IN CORSO .TRA LO SVINCOLO PER SELVOTTA E LO SVINCOLO PER ESPERIA
    PRESTARE ATTENZIONE
    ANCHE SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE PER MALTEMPO TRA LE USCITE DI PONTECORVO E SANVITTORE
    SULLA CASSIA BIS CODE A CAUSA DI LAVORI TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
    COTRAL COMUNICA CHE DA QUESTA MATTINA SONO POTENZIATE LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA
    CAPOLINEA LA STAZIONE LAURENTINA DELLA METRO B
    SONO PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO)
    LE FERMATE SONO: BORGO PIAVE, APRILIA SUD, APRILIA NORD E SANT’EUGENIO.
    ORA IL METEO
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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