Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

A PONTECORVO SULLA SR 630 AUSONIA VIABILITA’ BLOCCATA A CAUSA DI FRANA CON DETRITI SU STRADA A SEGUITO DEL FORTE TEMPORALE IN CORSO .TRA LO SVINCOLO PER SELVOTTA E LO SVINCOLO PER ESPERIA

PRESTARE ATTENZIONE

ANCHE SULLA A1 ROMA-NAPOLI CODE PER MALTEMPO TRA LE USCITE DI PONTECORVO E SANVITTORE

SULLA CASSIA BIS CODE A CAUSA DI LAVORI TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

COTRAL COMUNICA CHE DA QUESTA MATTINA SONO POTENZIATE LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA

CAPOLINEA LA STAZIONE LAURENTINA DELLA METRO B

SONO PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO)

LE FERMATE SONO: BORGO PIAVE, APRILIA SUD, APRILIA NORD E SANT’EUGENIO.

ORA IL METEO

PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA FEDERICO DI LERNIA PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral