Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL METEO,
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
IN PARTICOLAR MODO NELLA PROVINCIA DEL FRUSINATE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA NELL’INTERA PROVINCIA A CAUSA DELLA CONDIZIONE METEREOLIGICHE
NEL DETTAGLIO
A PONTECORVO SULLA SR 630 AUSONIA VIABILITA’ BLOCCATA A CAUSA DI FRANA CON DETRITI SU STRADA A SEGUITO DEL FORTE TEMPORALE IN CORSO SIAMO TRA LO SVINCOLO PER SELVOTTA E LO SVINCOLO PER ESPERIA.
SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E PRATO AL CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO A CAUSA DI LAVORI
SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE DI NAPOLI PER PRESENZA DI PERSONALE SU STRADE PER LAVORI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA AL NODO DI ROMA IN DIREZIONE ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA CASILINA, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI
RIPECURSSIONI ANCHE SULLA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO E FL4 ROMA ALBANO, POSSIBILI CANCELLAZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral