Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 16:30

di - 08 Giugno 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA IL METEO,
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    IN PARTICOLAR MODO NELLA PROVINCIA DEL FRUSINATE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA NELL’INTERA PROVINCIA A CAUSA DELLA CONDIZIONE METEREOLIGICHE
    NEL DETTAGLIO

    A PONTECORVO SULLA SR 630 AUSONIA VIABILITA’ BLOCCATA A CAUSA DI FRANA CON DETRITI SU STRADA A SEGUITO DEL FORTE TEMPORALE IN CORSO SIAMO TRA LO SVINCOLO PER SELVOTTA E LO SVINCOLO PER ESPERIA.
    SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    SULLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E PRATO AL CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO A CAUSA DI LAVORI
    SULL’A1 ROMA NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIONE DI NAPOLI PER PRESENZA DI PERSONALE SU STRADE PER LAVORI
    PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    CIRCOLAZIONE RALLENTATA AL NODO DI ROMA IN DIREZIONE ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA CASILINA, I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI
    RIPECURSSIONI ANCHE SULLA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO E FL4 ROMA ALBANO, POSSIBILI CANCELLAZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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