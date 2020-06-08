Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 17:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL METEO,
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
IN PARTICOLAR MODO NELLA PROVINCIA DEL FRUSINATE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA NELL’INTERA PROVINCIA A CAUSA DELLA CONDIZIONE METEREOLIGICHE
NEL DETTAGLIO
A PONTECORVO SULLA SR 630 AUSONIA VIABILITA’ BLOCCATA A CAUSA DI FRANA CON DETRITI SU STRADA A SEGUITO DEL FORTE TEMPORALE IN CORSO SIAMO TRA LO SVINCOLO PER SELVOTTA E LO SVINCOLO PER ESPERIA.
SUL RACCORDO IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA
SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ,DIVERSI VEICOLI COIVOLTI,SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA
SULLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO A CAUSA DI LAVORI
INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLALBA
SU VIA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO
E SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral