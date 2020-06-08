Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 17:45

di - 08 Giugno 2020 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 17:35 VALERIA VERNINI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA IL METEO,
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    IN PARTICOLAR MODO NELLA PROVINCIA DEL FRUSINATE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA NELL’INTERA PROVINCIA A CAUSA DELLA CONDIZIONE METEREOLIGICHE
    NEL DETTAGLIO
    A PONTECORVO SULLA SR 630 AUSONIA VIABILITA’ BLOCCATA, STRADA CHIUSA TRA IL KM 19+000 E IL KM 22+000 A CAUSA DI ALLAGAMENTO A SEGUITO DEL FORTE TEMPORALE IN CORSO
    SUL RACCORDO IN ESTERNA, RALLENTAMENTO TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ,DIVERSI VEICOLI COIVOLTI,SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA
    INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
    SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLALBA
    SU VIA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO
    E SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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