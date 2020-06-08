Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL METEO,
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
IN PARTICOLAR MODO NELLA PROVINCIA DEL FRUSINATE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA NELL’INTERA PROVINCIA A CAUSA DELLA CONDIZIONE METEREOLIGICHE
NEL DETTAGLIO
A PONTECORVO SULLA SR 630 AUSONIA VIABILITA’ BLOCCATA, STRADA CHIUSA TRA IL KM 19+000 E IL KM 22+000 A CAUSA DI ALLAGAMENTO A SEGUITO DEL FORTE TEMPORALE IN CORSO
SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA ,DIVERSI VEICOLI COIVOLTI,SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA
CODE PER TRAFFICO INTESNOS U VIA DI PRATICA TRA VIA PONTINA E VILLAGGIO AZZURRO NEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI CASTEL ROMANO
SU VIA TIBURTINA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONE
INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
E SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral