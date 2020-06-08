Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL METEO,
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
A PONTECORVO E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA SR 630 AUSONIA A SEGUITO DI ALLAGAMENTO
SU VIA PONTINA PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
A SEGUIRE SEMPRE IN DIREZIONE DI LATINACODE TRA CASALAZZARA E APRILIA
SI STA IN CODA ANCHE SU VIA DI PRATICA ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIOEN DI QUEST’ULTIMA
SU VIA TIBURTINA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONE
INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral