Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL METEO,
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
CIRCOLAZIONE REGOLARE NELL’INTERA REGIONE AD ECCEZIONE
SU VIA TIBURTINA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONE
INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO
TRASPORTO PUBBLICO
COTRAL COMUNICA CHE DA OGGI SONO POTENZIATE LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA
CAPOLINEA LA STAZIONE LAURENTINA DELLA METRO B
SONO PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO),
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral