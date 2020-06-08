Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 19:15

di - 08 Giugno 2020 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA IL METEO,
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    CIRCOLAZIONE REGOLARE NELL’INTERA REGIONE AD ECCEZIONE
    SU VIA TIBURTINA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONE
    INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
    SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E LAGHETTO
    TRASPORTO PUBBLICO
    COTRAL COMUNICA CHE DA OGGI SONO POTENZIATE LE CORSE SULLA DIRETTRICE LATINA-ROMA
    CAPOLINEA LA STAZIONE LAURENTINA DELLA METRO B
    SONO PREVISTE DODICI PARTENZE EXPRESS (SEI CORSE ALL’ANDATA E SEI AL RITORNO),
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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