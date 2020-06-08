Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL METEO,
PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
SU VIA TIBURTINA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONE
SULLA CASSIA BIS, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO
SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE IN DIREZIONE DI VITERBO SU VIA CASSIA TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA
SU VIA SALARIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO
RALLENTAMENTI NEI CENTRI URBANI DI ALBANO E DI GENZANO
ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
DAL 7 GIUGNO SONO STATE INCREMENTATE LE FRECCE E GLI INTERCITY
RISPETTIVAMENTE 86 E 48 TRENI SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI
DAL 14 GIUGNO CI SARANNO ULTERIORI 30 COLLEGAMENTI INTERCITY GIORNALIERI E 14 INTERCITY NOTTE ANDRANNO AD AGGIUNGERSI ALL’ATTUALE OFFERTA COMMERCIALE
TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral