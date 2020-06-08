Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 19:45

di - 08 Giugno 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 19:35 VALERIA VERNINI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA IL METEO,
    PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
    PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO
    SU VIA TIBURTINA CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONE
    SULLA CASSIA BIS, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA RACCORDO E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE DI VITERBO
    SITUAZIONE ANALOGA SEMPRE IN DIREZIONE DI VITERBO SU VIA CASSIA TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA
    SU VIA SALARIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO
    RALLENTAMENTI NEI CENTRI URBANI DI ALBANO E DI GENZANO
    ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    DAL 7 GIUGNO SONO STATE INCREMENTATE LE FRECCE E GLI INTERCITY
    RISPETTIVAMENTE 86 E 48 TRENI SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI
    DAL 14 GIUGNO CI SARANNO ULTERIORI 30 COLLEGAMENTI INTERCITY GIORNALIERI E 14 INTERCITY NOTTE ANDRANNO AD AGGIUNGERSI ALL’ATTUALE OFFERTA COMMERCIALE
    TUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA VALERIA VERNINI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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