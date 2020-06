Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2020 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE,

AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE SU VIA CASSIA INCOLOLONNAMENTI TRA RACCORDO E LA STORTA IN DIREZIONE DI VITERBO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUONO I LAVORI PER REALIZZARE LO SCAMBIO TRA METRO B E METRO C AL COLOSSEO CON INTERRUZIONE DELLA TRATTA CASTRO PRETORIO –LAURENTINA DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA DALLE ORE 21:00 . ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO A FINE SERVIZIO.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ROMA PISA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA TARQUINIA E MONTALTO DI CASTRO . I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI. DIVERIS I TRENI COIVOLTI

MENTRE SULLA A1 ROMA-NAPOLI, NEI GIORNI 9 E 10 GIUGNO IN FASCIA 21-5 CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE

IN ALTERNATIVA, SI CONSIGLIA DI ENTRARE ALLA STAZIONE AUTOSTRADALE DI VALMONTONE.

ORA IL METEO

PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

PREVISTI PER OGGI SUL LAZIO, TEMPORALI DI FORTE INTENSITA’, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

Servizio fornito da Astral