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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2021 ore 16:30

di - 08 Giugno 2021 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2021 ORE 1620 FA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    OGGI 8 GIUGNO DIRAMATA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE ALLERTA METEO NELLA REGIONE LAZIO: CODICE GIALLO PER LE PROSSIME 12-18 ORE
    LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO. A LAVORO I TECNICI DI ASTRAL SPA PER IL RIPRISTINO.
    ALLAGAMENTI PROVOCANO LUNGHE CODE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A CORSO FRANCIA DIREZIONE CENTRO
    E SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO MOLTO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA E PIU AVANTI CODE TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA SALARIA E PRENESTINA
    SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER 2 INCIDENTI TRA TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ROMA
    CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 14,30 ALLE 17,30, IL SABATO DALLE 7 ALLE 10.
    DISPONIBILI LE NUOVE FERMATE PER LA LINEA S15 ACILIA – PIRAMIDE OSTIENSE
    TUTTI I DETTAGLI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL NOSTRO SITO E PAGINE SOCIAL
    DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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