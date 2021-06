Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2021 ORE 1620 FA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

OGGI 8 GIUGNO DIRAMATA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE ALLERTA METEO NELLA REGIONE LAZIO: CODICE GIALLO PER LE PROSSIME 12-18 ORE

LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO. A LAVORO I TECNICI DI ASTRAL SPA PER IL RIPRISTINO.

ALLAGAMENTI PROVOCANO LUNGHE CODE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A CORSO FRANCIA DIREZIONE CENTRO

E SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO MOLTO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA E PIU AVANTI CODE TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA SALARIA E PRENESTINA

SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER 2 INCIDENTI TRA TORNIMPARTE E VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 14,30 ALLE 17,30, IL SABATO DALLE 7 ALLE 10.

DISPONIBILI LE NUOVE FERMATE PER LA LINEA S15 ACILIA – PIRAMIDE OSTIENSE

TUTTI I DETTAGLI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE SUL NOSTRO SITO E PAGINE SOCIAL

DA FEDERICO ASCANI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral