Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2021 ORE 1935 FA

LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI E’ CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER ALLAGAMENTO. A LAVORO I TECNICI DI ASTRAL SPA PER IL RIPRISTINO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE TRA TRIONFALE E CASSIA BIS

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CAMPO VERDE E GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA IN DIREZIONE APRILIA

SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

