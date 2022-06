Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 08:45

VIABILITÀ DELL’ 8 GIUGNO 2022 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI

NUMEROSI I DISAGI PER GLI AUTOMOBILISTI IN QUESTE ORE , VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN COMPLANARE. AUTO IN FILA A PARTIRE DA PONTE DI NONA.

RESTIAMO SULL’A24, TRAFFICO FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, CI TROVIAMO SUL TRATTO URBANO.

ANDIAMO SUL RACCORDO, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI DA PRENESTINA A TIBURTINA, DA SALARIA A AURELIA E ANCORA TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN ENTRATA A ROMA.

SULLA FLAMINIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO IL TRATTO COMPRESO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO VERSO VITERBO SULLA CASSIA BIS, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO.

CIRCOLAZIONE CHE VIENE SEGNALATA MOLTO INTENSA ANCHE IN ZONA CASTELLI ROMANI, NELLO SPECIFICO ABBIAMO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI FRASCATI, GROTTAFERRATA, CASTEL GANDOLFO E VELLETRI.

IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE DI ASTRAL SPA.

