Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DELL’ 8 GIUGNO 2022 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN PRIMO PIANO IL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 E TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA.

SI STA IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIALE ISACCO NEWTON VERSO IL CENTRO.

PERMANGONO LE CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO VITERBO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral