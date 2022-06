Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 8 GIUGNO 2022 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI

SULLA PONTINA CODE PER AUTO IN PANNE TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA DIREZIONE LATINA

SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA LABARO E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGOIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE LIBIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA SANT’AGNESE-ANNIBALIANO

