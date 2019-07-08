Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
PARTIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LAURENTINA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
SULLA FLAMINIA CI SONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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