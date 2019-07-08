Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SULLA ROMA TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA;
DISAGI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA È RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI AREZZO IN DIREZIONE FIRENZE. RITARDI FINO A 40 MINUTI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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