Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E TUSCOLANA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA CASSIA VEIENTANA E BOCCEA, E PIU’ AVANTI, CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E APPIA;

SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONE ROMA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA VIENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO

SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E VIA COLOMBO DIREZIONE EUR;

SULLA PONTINA, CODE TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO.

LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: È TORNATA REGOLARE L’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA IN DIREZIONE FIRENZE.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral