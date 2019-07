Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’OTTAVIA E BOCCEA, E PIU’AVANTI, TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE;

CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA VIENTANA TRA CASAL DE CEVERI E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL CENTRO

SI STA IN CODA PER TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;

SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA.

INFINE, CODE PER LAVORI SU VIA DELLE PINETE TRA TOR SAN LORENZO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

