Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA;
CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULL’APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E GRANITI NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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