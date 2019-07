Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA IN ESTERNA, TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD;

CODE SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

DISAGI SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA STRADA MARTANA E LA STATALE UMBRO LAZIALE IN ENTRAMBI I SENSI.

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SULLA REGIONALE DEI MONTI LEPINI TRA PROSSEDI E QUATTRO STRADE NELLE DUE DIREZIONI.

