Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA IN ESTERNA, TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD;
CODE SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
DISAGI SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA STRADA MARTANA E LA STATALE UMBRO LAZIALE IN ENTRAMBI I SENSI.
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO PER LAVORI SULLA REGIONALE DEI MONTI LEPINI TRA PROSSEDI E QUATTRO STRADE NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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