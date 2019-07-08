Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UN VEICOLO IN FIAMME CHE PROVOCA LUNGHE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 TRA IL BIVIO PER ROMA-SUD E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI;
TRAFFICO INTENSO CON CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE VITERBO;
SI RALLENTA INVECE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA TORRE GAIA E TORRE MAURA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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