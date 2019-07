Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA;

CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI STRADALI SUL POSTO. SEMPRE SULLA PONTINA, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE ROMA;

PERMANGONO INOLTRE FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER LA FORMELLESE IN DIREZIONE VITERBO;

SI RALLENTA POI SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

