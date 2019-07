Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA;

SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI;

RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. SEMPRE SULLA PONTINA, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA;

RALLENTAMENTI INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.



