Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;
SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’ANSA DEL TEVERE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SULLA 156 DEI MONTI LEPINI CODE A SEGUITO DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATOSI TRA CELLETTA E PROSSEDI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI;
RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI BORGO S. MICHELE PER GUASTO AD UNA CONDUTTURA IDRICA IN DIREZIONE TERRACINA. PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO. SEMPRE SULLA PONTINA, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA;
RALLENTAMENTI INOLTRE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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