Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA E LA A24, MENTRE, IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI;
SI RALLENTA ANCHE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E, AVANTI, TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA 156 DEI MONTI LEPINI TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATOSI TRA CELLETTA E PROSSEDI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA BORGO PIAVE E BORGO S. MICHELE IN ENTRAMBI I SENSI;
SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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