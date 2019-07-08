Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2019 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E L’APPIA;
SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;
RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO INVECE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E IL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA ANTICA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral