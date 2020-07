Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 07:20 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD EARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN ENTRATA A ROMA

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA PONTINA PRIME CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA EUR

SU VIA MAREMMANA INFERIORE COD EPER INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VILLAGGIO ADRIANO TRA PONTELUCANO E COLLE MERULINO

SU VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTECAMINI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI

PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL’ASFALTO IN VIA OSTIENSE,STRADA CHIUSA TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 30 AGOSTO. IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIALE DEI ROMAGNOLI O SULLA VIA DEL MARE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

LE LINEE TRAM 5 E 19 ANCORA DEVIATE A VIALE PALMIRO TOGLIATTI PER LAVORI IN VIA BRESADOLA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI NELLE DUE DIREZIONI

ATTIVA LE LINEE S01 E S02 RISPETTIVAMENTE A SERVIZIO INTEGRATIVO DELLE LINEE DELLA METROPOLITANA A E B

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

