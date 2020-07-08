Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD EARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE IN ENTRATA A ROMA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA PONTINA PRIME CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA EUR
SU VIA MAREMMANA INFERIORE COD EPER INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA VILLAGGIO ADRIANO TRA PONTELUCANO E COLLE MERULINO
SU VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTECAMINI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI
PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL’ASFALTO IN VIA OSTIENSE,STRADA CHIUSA TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 30 AGOSTO. IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIALE DEI ROMAGNOLI O SULLA VIA DEL MARE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
LE LINEE TRAM 5 E 19 ANCORA DEVIATE A VIALE PALMIRO TOGLIATTI PER LAVORI IN VIA BRESADOLA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI NELLE DUE DIREZIONI
ATTIVA LE LINEE S01 E S02 RISPETTIVAMENTE A SERVIZIO INTEGRATIVO DELLE LINEE DELLA METROPOLITANA A E B
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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