Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 09:15

di - 08 Luglio 2020 - 9:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 08:20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA CASILINA E TIBURTINA
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
    SU VIA PONTINASI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
    SU VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA PALIDORO E MARINA DI SAN NICOLA NELLE DUE DIREZIONI
    SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA TRA RACCORDO E TORRE GAIA MENTRE SU VIA DI VERMICINO INCOLONNAMENTI TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CISTERNOLE NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE SU VIA MAREMMANA INFERIORE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VILLAGGIO ADRIANO TRA VIA TIBURTINA E A24
    SU VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DI ROMA CODE A TRATTI TRA VILLALBA E ALBUCCIONE E A SEGUIRE TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI
    SI RALLENTA SU VIA APPIA LATO NAPOLI TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI A CURA DI ASTRAL SPA, ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DAL KM 149+440 AL KM 149+895 FINOA LLE ORE 17.30. 
    TRASPORTO PUBBLICO
    PER LAVORI STRADALI LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO TRA VIA PRENESTINA E VIALE TOGLIATTI
    MENTRE, SONO SOTITUITE DA BUS TRA PRENESTINA E GERANI
    ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
    ATTIVE LE LINEE S01 E S02 RISPETTIVAMENTE A SERVIZIO INTEGRATIVO DELLE LINEE DELLA METROPOLITANA A E B
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home