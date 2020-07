Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 08:20 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA CASILINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA PONTINASI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

SU VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA PALIDORO E MARINA DI SAN NICOLA NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA TRA RACCORDO E TORRE GAIA MENTRE SU VIA DI VERMICINO INCOLONNAMENTI TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CISTERNOLE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SU VIA MAREMMANA INFERIORE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VILLAGGIO ADRIANO TRA VIA TIBURTINA E A24

SU VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DI ROMA CODE A TRATTI TRA VILLALBA E ALBUCCIONE E A SEGUIRE TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI

SI RALLENTA SU VIA APPIA LATO NAPOLI TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI A CURA DI ASTRAL SPA, ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DAL KM 149+440 AL KM 149+895 FINOA LLE ORE 17.30.

TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI STRADALI LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO TRA VIA PRENESTINA E VIALE TOGLIATTI

MENTRE, SONO SOTITUITE DA BUS TRA PRENESTINA E GERANI

ANCORA TRASPORTO PUBBLICO

ATTIVE LE LINEE S01 E S02 RISPETTIVAMENTE A SERVIZIO INTEGRATIVO DELLE LINEE DELLA METROPOLITANA A E B

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

