Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 08:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA PONTINASI RALLENTA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SU VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA PALIDORO E MARINA DI SAN NICOLA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA TRA RACCORDO E TORRE GAIA MENTRE SU VIA DI VERMICINO INCOLONNAMENTI TRA VIA ENRICO FERMI E VIA CISTERNOLE NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SU VIA MAREMMANA INFERIORE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA VILLAGGIO ADRIANO TRA VIA TIBURTINA E A24
SU VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DI ROMA CODE A TRATTI TRA VILLALBA E ALBUCCIONE E A SEGUIRE TRA SETTEVILLE E SETTECAMINI
SI RALLENTA SU VIA APPIA LATO NAPOLI TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE A CAUSA DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI A CURA DI ASTRAL SPA, ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA DAL KM 149+440 AL KM 149+895 FINOA LLE ORE 17.30.
TRASPORTO PUBBLICO
PER LAVORI STRADALI LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO TRA VIA PRENESTINA E VIALE TOGLIATTI
MENTRE, SONO SOTITUITE DA BUS TRA PRENESTINA E GERANI
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
ATTIVE LE LINEE S01 E S02 RISPETTIVAMENTE A SERVIZIO INTEGRATIVO DELLE LINEE DELLA METROPOLITANA A E B
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral