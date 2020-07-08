Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 09:45

di - 08 Luglio 2020 - 9:45

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    VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 9:20 VALERIA VERNINI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE IN AUMENTO NELL’INTERA REGIONE
    SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA CASILINA E A24 ROMA TERAMO E AS EGUIRE INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E BUFALOTTA
    SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
    CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI ROMA
    SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE
    E SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO
    PER LAVORI TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI SU VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E FALCOGNANA
    MENTRE SEMPRENELLE DUE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE, CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    LE LINEE TRAM 5 E 19 ANCORA DEVIATE A VIALE PALMIRO TOGLIATTI PER LAVORI IN VIA BRESADOLA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI NELLE DUE DIREZIONI
    ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
    ATTIVA LE LINEE S01 E S02 RISPETTIVAMENTE A SERVIZIO INTEGRATIVO DELLE LINEE DELLA METROPOLITANA A E B
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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