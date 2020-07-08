Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 9:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE IN AUMENTO NELL’INTERA REGIONE
SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA CASILINA E A24 ROMA TERAMO E AS EGUIRE INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E BUFALOTTA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE
E SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO
PER LAVORI TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI SU VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E FALCOGNANA
MENTRE SEMPRENELLE DUE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE, CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
LE LINEE TRAM 5 E 19 ANCORA DEVIATE A VIALE PALMIRO TOGLIATTI PER LAVORI IN VIA BRESADOLA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI NELLE DUE DIREZIONI
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO
ATTIVA LE LINEE S01 E S02 RISPETTIVAMENTE A SERVIZIO INTEGRATIVO DELLE LINEE DELLA METROPOLITANA A E B
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral