Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 10:20 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 16+000 IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA SETTEBAGNI E CASSIA BIS. COINVOLTI DUE VEICOLI, AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA.

MENTRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAIZONE ROMA SUD E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SU VIA TIBURTINA CODE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE RACCORDO

SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE POMEZIA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO DI MARCIA ALTEZZA CASTEL ROMANO DIREZIONE ROMA

PER LAVORI

INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA MALAFEDE E DRAGONA NELLE DUE DIREZIONI,ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA FINO ALLE ORE 17.30. LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 31 LUGLIO

SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI E A SEGUIRE INCOLONNAMENTI PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

LE LINEE TRAM 5 E 19 ANCORA DEVIATE A VIALE PALMIRO TOGLIATTI PER LAVORI IN VIA BRESADOLA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

