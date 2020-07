Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 11:20 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 16+000,CIRCOLAZIONE REGOLARE

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

PER LAVORI

INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA MALAFEDE E DRAGONA NELLE DUE DIREZIONI,ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA FINO ALLE ORE 17.30. LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 31 LUGLIO IN FASCIA 9.30-17.30

MENTRE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL’ASFALTO IN VIA OSTIENSE,STRADA CHIUSA TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 30 AGOSTO. IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIALE DEI ROMAGNOLI O SULLA VIA DEL MARE

SEMPRE PER LAVORI SU VIA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI ROMA

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI

RIMANIAMO A POMEZIA, CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEI CASTELLI ROMANI NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA GIACOMO MATTEOTTI,SI STA IN CODA ANCHE SU VIA ROMA A CAUSA DELLA DIFICOLTA’ DI IMMISSIONE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI

SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA,

INCOLONNAMENTI PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. PRESTARE ATTENZIONE

SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

