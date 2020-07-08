Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 12:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTRA TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA
CODE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO,MENTRE SU VIA DI VERMICINO CODE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASILINA E VIA BRONTE NELLE DUE DIREZIONE
PER LAVORI
INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA MALAFEDE E DRAGONA NELLE DUE DIREZIONI,ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA FINO ALLE ORE 17.30. LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 31 LUGLIO IN FASCIA 9.30-17.30
MENTRE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL’ASFALTO IN VIA OSTIENSE,STRADA CHIUSA TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 30 AGOSTO. IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIALE DEI ROMAGNOLI O SULLA VIA DEL MARE
SEMPRE PER LAVORI
SU VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA,
E A SEGUIRE CODE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE NELLE DUE DIREZIONI, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. PRESTARE ATTENZIONE
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
DA VALERIA VERNINI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral