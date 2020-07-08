Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 15:30

di - 08 Luglio 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 15:20 ALESSIO CONTI
    BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO
    RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA
    ROMA NAPOLI VIA FORMIA TRA SESSA AURUNCA E FALCIANO IN DIREZIONE DI ROMA ,
    INTERROTTA IN PRECEDENZAA CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEI BINARI.
    IL TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 80 MINUTI
    PASSIAMO ALLA VIABILITA’
    SULL’A1 FIRENZE ROMA,
    CI SONO RALLENTAMENTI TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DI FIRENZE PER L’ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE STRADALE DA PARTE DI AUTOSTRADE.
    CI SPOSTIAMO A ROMA
    TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN INGRESSO AL CENTRO ROMA, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
    SULLA VIA OSTIENSE
    PER LAVORI È ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, NELLE DUE DIREZIONI
    SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
    CODE PER LAVORI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO
    DA ALESSIO CONTI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO è TUTTO
    IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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