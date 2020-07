Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 15:20 ALESSIO CONTI

IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO

RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA

ROMA NAPOLI VIA FORMIA TRA SESSA AURUNCA E FALCIANO IN DIREZIONE DI ROMA ,

INTERROTTA IN PRECEDENZAA CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEI BINARI.

IL TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 80 MINUTI

PASSIAMO ALLA VIABILITA’

SULL’A1 FIRENZE ROMA,

CI SONO RALLENTAMENTI TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DI FIRENZE PER L’ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE STRADALE DA PARTE DI AUTOSTRADE.

CI SPOSTIAMO A ROMA

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN INGRESSO AL CENTRO ROMA, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

SULLA VIA OSTIENSE

PER LAVORI È ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, NELLE DUE DIREZIONI

SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO

