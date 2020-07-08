Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 15:20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO
RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA
ROMA NAPOLI VIA FORMIA TRA SESSA AURUNCA E FALCIANO IN DIREZIONE DI ROMA ,
INTERROTTA IN PRECEDENZAA CAUSA DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEI BINARI.
IL TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 80 MINUTI
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
SULL’A1 FIRENZE ROMA,
CI SONO RALLENTAMENTI TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DI FIRENZE PER L’ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE STRADALE DA PARTE DI AUTOSTRADE.
CI SPOSTIAMO A ROMA
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN INGRESSO AL CENTRO ROMA, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
SULLA VIA OSTIENSE
PER LAVORI È ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, NELLE DUE DIREZIONI
SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO
DA ALESSIO CONTI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO è TUTTO
IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral