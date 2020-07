Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 16:20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA

L’A1 ROMA NAPOLI,

CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO FIRENZE, PROSEGUENDO VERSO NORD SI RALLENTA SEMPRE PER LAVORI ANCHE TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD

CI SPOSTIAMO A ROMA

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN INGRESSO AL CENTRO ROMA, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

SULLA VIA OSTIENSE

PER LAVORI CHIUSA TRA LA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA CARDINAL GINNASI, TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIALE DEI ROMAGNOLI

SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

A POMEZIA LAVORI SULLA VIA DEL MARE, CHIUSURA A FASI ALTERNE TRA VIA MOTOMECCANICA E VIA GIACOMO MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO

CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA A VETRALLA.

CODE NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE TRA DON BENEDETTO BALDI E VIA SANT’ANGELO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RIMODULATE LE PARTENZEDA DELLA FERROVIA ROMA LIDO FINO ALLE 16.45

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO

DA ALESSIO CONTI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO è TUTTO

IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

