Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 16:20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA
L’A1 ROMA NAPOLI,
CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO FIRENZE, PROSEGUENDO VERSO NORD SI RALLENTA SEMPRE PER LAVORI ANCHE TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
CI SPOSTIAMO A ROMA
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN INGRESSO AL CENTRO ROMA, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
SULLA VIA OSTIENSE
PER LAVORI CHIUSA TRA LA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA CARDINAL GINNASI, TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIALE DEI ROMAGNOLI
SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
A POMEZIA LAVORI SULLA VIA DEL MARE, CHIUSURA A FASI ALTERNE TRA VIA MOTOMECCANICA E VIA GIACOMO MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO
CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA A VETRALLA.
CODE NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE TRA DON BENEDETTO BALDI E VIA SANT’ANGELO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RIMODULATE LE PARTENZEDA DELLA FERROVIA ROMA LIDO FINO ALLE 16.45
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO
DA ALESSIO CONTI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO è TUTTO
IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral