Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 17:20 ALESSIO CONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA
L’A1 ROMA NAPOLI,
CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO FIRENZE, PROSEGUENDO VERSO NORD SI RALLENTA SEMPRE PER LAVORI ANCHE TRA L’A24 E GUIDONIA MONTECELIO
ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA
CI SPOSTIAMO A ROMA
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E LA RUSTICA
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA ROMA, CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO
IN USCITA DA ROMA
SULLA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE TRA TORLUPARA E MONTEROTONDO
SULLA VIA OSTIENSE
PER LAVORI CHIUSA TRA LA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA CARDINAL GINNASI, TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIALE DEI ROMAGNOLI
A POMEZIA LAVORI SULLA VIA DEL MARE, CHIUSURA A FASI ALTERNE TRA VIA MOTOMECCANICA E VIA GIACOMO MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO
CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA A VETRALLA.
CODE NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE TRA DON BENEDETTO BALDI E VIA SANT’ANGELO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO
DA ALESSIO CONTI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO è TUTTO
IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral