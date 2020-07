Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 17:20 ALESSIO CONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

L’A1 ROMA NAPOLI,

CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO FIRENZE, PROSEGUENDO VERSO NORD SI RALLENTA SEMPRE PER LAVORI ANCHE TRA L’A24 E GUIDONIA MONTECELIO

ANCHE SULL’A12 ROMA TARQUINIA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA

CI SPOSTIAMO A ROMA

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E LA RUSTICA

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA ROMA, CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO

IN USCITA DA ROMA

SULLA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE TRA TORLUPARA E MONTEROTONDO

SULLA VIA OSTIENSE

PER LAVORI CHIUSA TRA LA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA CARDINAL GINNASI, TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIALE DEI ROMAGNOLI

A POMEZIA LAVORI SULLA VIA DEL MARE, CHIUSURA A FASI ALTERNE TRA VIA MOTOMECCANICA E VIA GIACOMO MATTEOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA, ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SUL POSTO

CI SPOSTIAMO A NORD SULLA CASSIA A VETRALLA.

CODE NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE TRA DON BENEDETTO BALDI E VIA SANT’ANGELO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO

