Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 18:20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN INTERNA CI SONO CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA ROMA, CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO

SULLA NOMENTANA RIMOSSO L’ INCIDENTE TRA TORLUPARA E MONTEROTONDO RESTANO RALLENTAMENTI E CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

Più A SUD AD APRILIA, CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA UGO FOSCOLO E VIA DEL GENIO CIVILE IN ENTRAMBI I CASI VERSO LA PONTINA

ATTENZIONE NELLA ZONA DI BRACCIANO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA LAZIO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO SAVINO A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO IN STRADA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA FERROVIA FL8 ROMA NETTUNO A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AL PASSAGGIO A LIVELLO A VILLA CLAUDIA

TRENI IN RITARDO FINO A 25 MINUTI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE GLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVONO INDOSSARE TASSATIVAMENTE LA MASCHERINA SUI MEZZI, IN FERMATA E IN STAZIONE, RISPETTANDO INOLTRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA ALESSIO CONTI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO è TUTTO

IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral