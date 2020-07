Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 19:20 ALESSIO CONTI

IN APERTURA UN’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA ROMA, CODE DA FIORENTINI A TORCERVARA

ANCORA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN A1 ROMA NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E ROMA NORD

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA

IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA STORTA

ANCHE SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO

IN DIREZIONE DI OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA

SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA AD ALBANO LAZIALE E VELLETRI IN DIREZIONE DI CISTERNA DI LATINA.

STESSA SITUAZIONE ANCHE A GROTTAFERRATA IN INGRESSO A STRAMPELLI E A ROCCA DI PAPA SU VIA FRASCATI TRA VIA DEI GELSOMINI E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI DI MARCIA

ATTENZIONE NELLA ZONA DI BRACCIANO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA LAZIO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO SAVINO A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO IN STRADA

UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE NORMALIZZATA SULLA FERROVIA FL8 ROMA NETTUNO

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO

