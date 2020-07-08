Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 19:20 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA UN’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA ROMA, CODE DA FIORENTINI A TORCERVARA
ANCORA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN A1 ROMA NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E ROMA NORD
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA
IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA STORTA
ANCHE SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO
IN DIREZIONE DI OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA
SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
NELLA ZONA DEI CASTELLI TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA AD ALBANO LAZIALE E VELLETRI IN DIREZIONE DI CISTERNA DI LATINA.
STESSA SITUAZIONE ANCHE A GROTTAFERRATA IN INGRESSO A STRAMPELLI E A ROCCA DI PAPA SU VIA FRASCATI TRA VIA DEI GELSOMINI E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
ATTENZIONE NELLA ZONA DI BRACCIANO CODE PER SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA LAZIO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO SAVINO A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO IN STRADA
UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE NORMALIZZATA SULLA FERROVIA FL8 ROMA NETTUNO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO
DA ALESSIO CONTI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO è TUTTO
IN CODA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral