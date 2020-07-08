Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 20.15 ALESSIO CONTI
BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA ROMA, RESTANO CODE TRA TOGLIATTI E TORCERVARA
ANCORA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN A1 ROMA NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E ROMA NORD
AD OSTIA PER LAVORI CHIUSA L’OSTIENSE TRA LA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA CARDINAL GINNASI, TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIALE DEI ROMAGNOLI
SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA OSTIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
NELLA ZONA DEI CASTELLI A ROCCA DI PAPA SU VIA FRASCATI CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI GELSOMINI E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
NELLA ZONA DI BRACCIANO RIAPERTA SU ENTRAMBE LE CORSIE SU VIA LAZIO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO SAVINO A SEGUITO DELL’ALBERO CADUTO IN PRECEDENZA
PER I CANTIERI:
DALLE 21 DI STASERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA
SARANNO DIVERSI I LAVORI SUL RACCORDO SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA. A SECONDA DELLE ESIGENZE DI CANTIERE SARANNO CHIUSE ANCHE ALCUNE RAMPE D’IMMISSIONE E USCITA.
LAVORI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSURA NOTTURNA DELL’USCITA MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA E DELL’USCITA TORRIMPIETRA VERSO ROMA
TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO
DA ALESSIO CONTI ED ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER OGGI E’ TUTTO, BUONA SERATA DALLA SALA OPERATIVA
Servizio fornito da Astral