Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 20.15 ALESSIO CONTI

IN APERTURA RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA ROMA, RESTANO CODE TRA TOGLIATTI E TORCERVARA

ANCORA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN A1 ROMA NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E ROMA NORD

AD OSTIA PER LAVORI CHIUSA L’OSTIENSE TRA LA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA CARDINAL GINNASI, TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIALE DEI ROMAGNOLI

SUL LITORALE SUD DI ROMA SI RALLENTA SULLA LITORANEA OSTIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

NELLA ZONA DEI CASTELLI A ROCCA DI PAPA SU VIA FRASCATI CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI GELSOMINI E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI DI MARCIA

NELLA ZONA DI BRACCIANO RIAPERTA SU ENTRAMBE LE CORSIE SU VIA LAZIO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO SAVINO A SEGUITO DELL’ALBERO CADUTO IN PRECEDENZA

PER I CANTIERI:

DALLE 21 DI STASERA ALLE 6 DI DOMANI MATTINA

SARANNO DIVERSI I LAVORI SUL RACCORDO SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA. A SECONDA DELLE ESIGENZE DI CANTIERE SARANNO CHIUSE ANCHE ALCUNE RAMPE D’IMMISSIONE E USCITA.

LAVORI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CHIUSURA NOTTURNA DELL’USCITA MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA E DELL’USCITA TORRIMPIETRA VERSO ROMA

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37 GRADI E MEZZO

