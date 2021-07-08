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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2021 ore 17:15

di - 08 Luglio 2021 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2021 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVATI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA TOR DE CENCI E POMEZIA SUD DIREZIONE LATINA
    PER INCIDENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI PRATICA ALTEZZA VIA DELLA COMUNELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
    IN V IA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA A TIVOLI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA EMPOLITANA NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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