Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2021 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 LUGLIO 2021 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVATI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA TOR DE CENCI E POMEZIA SUD DIREZIONE LATINA
PER INCIDENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI PRATICA ALTEZZA VIA DELLA COMUNELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
IN V IA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA A TIVOLI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA EMPOLITANA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PERCORRENDO VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral