Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, CI SONO RALLENTAMENTI IN CAREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.
PASSIAMO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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