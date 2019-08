Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO.

SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.

