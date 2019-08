Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, PERMANGONO CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO.

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO, DOVE SI STA IN CODA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.

SULLA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

ANCORA PIÙ A SUD, CODE SULLA VIA FLACCA ALL’ALTEZZA DI FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral