Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA SALARIA, CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI VALLERANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA.
SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICATA INFINE LA VIA FLACCA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FORMIA E GAETA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral