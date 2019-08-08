Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA LA A1 ROMA NAPOLI, TROVIAMO CODE TRA CEPRANO E CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI.
SULLA PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PIÙ A SUD, CODE A TRATTI SULLA VIA FLACCA TRA FORMIA E GAETA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA, IN ENTRAMBI I SENSI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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