Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO AL MOMENTO ABBASTANZA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO.
SUL RACCORDO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA APPIA E LAURENTINA IN ESTERNA
SULL’A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI TRA LUNGHEZZA E L’A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA A CAUSA DI UN’AUTO IN PANNE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METRO, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER LAVORI TRA TERMINI E ANAGNINA; ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVA. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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