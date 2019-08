Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA SS 214 MARIA E ISOLA CASAMARI CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA SR 155 DI FIUGGI IN DIREZIONE SORA

TRAFFICO AL MOMENTO ABBASTANZA SCORREVOLE SUL RACCORDO.

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA APPIA E LAURENTINA IN ESTERNA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA

QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE, CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA CASTEL ROMANO E TOR DE CENCI VERSO ROMA

SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METRO, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER LAVORI TRA TERMINI E ANAGNINA; ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVA. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.

DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral