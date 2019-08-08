Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA IN ESTERNA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO
SULLA PONTINA DOVE, CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METRO, FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA PER LAVORI TRA TERMINI E ANAGNINA; ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVA. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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