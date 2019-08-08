Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 8 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE
SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO
SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral